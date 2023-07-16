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Лондон под угрозой из-за возможной вспышки кори: что стало причиной

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Лондон, Воскресенье 16 июля 2023 03:38
Лондон под угрозой из-за возможной вспышки кори: что стало причиной Фото: в Лондоне возможна вспышка кори (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

Управление здравоохранения Великобритании предупредило, что Лондон может столкнуться со вспышкой кори, что приведет к 160 000 случаям из-за низкого уровня вакцинации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Согласно данным Агентства по здравоохранению Великобритании (UKHSA), в Англии растет количество случаев заболевания корью: в первой половине года их было 128. Для сравнения, за весь 2022 год зафиксировали 54.

Две трети из 128 случаев зафиксировали Лондоне из-за более низкого уровня вакцинации в столице. В организации говорят, что риск большой вспышки кори за пределами Лондона низкий, но существует большая вероятность концентрированных вспышек среди невакцинированных общин и молодежи. Люди в возрасте от 19 до 25 лет находятся в зоне особого риска.

"Корь распространяется очень легко, но его можно предотвратить. Из-за длительного неоптимального применения вакцины сейчас существует очень реальный риск увидеть большие вспышки в Лондоне", - отметила консультант-эпидемиолог UKHSA Ванесса Салиба.

По данным Всемирной организации здравоохранения, 85% пятилетних детей в Англии получают обе дозы прививок от кори, что ниже 95%, необходимых для предотвращения вспышек.

Корь в Украине

В начале марта в Украине обнаружили два случая кори, это были дети из одной семьи. В Министерстве здравоохранения напомнили, что для того, чтобы защититься от кори, нужно сделать две дозы вакцины.

"Если вашему ребенку от 6 месяцев, то при наличии эпидемических показаний можно ввести нулевую дозу вакцины, которая не засчитывается как первая доза вакцинации", - отметили в Минздраве.

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