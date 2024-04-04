Лондон отримав статус розсадника талантів: Ріо поступився Сан-Паулу, тиха столиця в топ-5

Столиця Сполученого Королівства виявилася найфутбольнішим містом. Сумарна вартість народжених у Лондоні та околицях чинних футболістів склала 1,6 млрд євро. Найцінніший з них – зірка лондонського "Арсенала" Букайо Сака. Ринкова вартість англійського вінгера вийшла на позначку 130 млн.

Розрив між першим і другим футбольним містом, яким став Париж, склала майже мільярд у євровалюті. Усі разом парижани-футболісти коштують "лише" 688 млн євро. Лідером цілком прогнозовано став нападник "Парі Сен-Жермен" Кіліан Мбаппе. Вартість уродженця французької столиці зараз – 180 млн.

На почесній третій сходинці опинилося бразильське Сан-Паулу. Тамтешні уродженці "заважили" на 622 млн у євровалюті. Найдорожчий місцевий захищає кольори мадридського "Реала". Нападник Родріго, за якого "Сантос" п'ять років тому отримав 45 млн, тепер коштує цілу сотню.

Фото: Родріго Гоїс (на передньому плані) народився в агломерації Сан-Паулу (facebook.com/CBF)

До речі, про іспанську столицю. Ринкова вартість уродженців цього міста склала 599 млн євро. За іронією долі гордість Мадрида номер один на цей момент майже не грав удома на професіональному рівні. "Атлетіко" колись не повірив у Родрі та віддав у "Вільярреал", а після сезону за "матрацників" хавбек поїхав до "Манчестер Сіті" стати зіркою світового масштабу.

Справжня сенсація рейтингу – п'яте місце для Монтевідео. Уругвайська столиця для футбольного обивателя слабко асоціюється з виконавцями першої величини. Та спільний внесок тамтешніх хлопців "заважив" на 582 млн у євровалюті. Левову частку з них забезпечив універсальний хавбек "Реала" Федеріко Вальверде (100 млн).

Якщо Бразилія для багатьох – синонім до слова "футбол", то Ріо-де-Жанейро повинне бути наступною ланкою цього логічного ряду. Та на ділі карнавальне місто лише на 6-й позиції в переліку найфутбольніших. Зокрема, тут народився скандальний нападник "Реала" Вінісіус Жуніор. Його ринкова вартість наразі зросла до 150 млн.

Завжди в попиті на ринку представники чемпіонату Португалії. Тож сьомим місцем Лісабона в рейтингу міст здивувати важко. Цінник уродженця Великого Лісабона – португальської столиці з містами-супутника Рафаеля Леау з італійського "Мілана" виріс до 90 млн. Суто столичний парубок Бернарду Сілва ("Манчестер Сіті") дешевший усього на десяток мільйонів.

Фото: Рафаель Леау дорожчий за Бернарду Сілву (facebook.com/PORTUGAL)

На восьмій сходинці опинився Манчестер. Найбільше цьому посприяв вихованець "Сіті" Філ Фоден. Він народився в Стокпорті – за 10 км від центру графства Великий Манчестер. Торги за універсального виконавця середини поля і атакувальної лінії варто починати зі 130 млн у євровалюті.

Поруч розташувався ще одна англійська агломерація – Бірмінгем і околиці (384 млн). Саме тут кувався талант чи не головного претендента на "галактичний" трон після епохи Роналду та Мессі. Джуд Беллінгем у 16 років дебютував за рідний "Бірмінгем Сіті", а в 20 став лідером "Реала" та коштує всі 180 млн євро.

Замкнув чільну десятку Амстердам. Місцевий "Аякс" регулярно постачає талантів у провідні чемпіонати Європи. Сумарна ринкова вартість всіх уродженців столиці Нідерландів склала 379 млн у євровалюті. Щоправда, найдорожчий амстердамець на цей момент на батьківщині грав зовсім небагато. Хаві Сімонс після "Барселони" та ПСЖ засяяв у німецькому РБ "Лейпциг". Актуальний цінник хавбека – 80 млн.