Лондон получил статус рассадника талантов: Рио уступил Сан-Паулу, тихая столица в топ-5

Столица Соединенного Королевства оказалась самым футбольным городом. Суммарная стоимость рожденных в Лондоне и окрестностях действующих футболистов составила 1,6 млрд евро. Самый ценный из них – звезда лондонского "Арсенала" Букайо Сака. Рыночная стоимость английского вингера вышла на отметку 130 млн.

Разрыв между первым и вторым футбольным городом, которым стал Париж, составил почти миллиард в евровалюте. Все вместе парижане-футболисты стоят "всего" 688 млн евро. Лидером вполне прогнозируемо стал нападающий "Пари Сен-Жермен" Килиан Мбаппе. Стоимость уроженца французской столицы сейчас – 180 млн.

На почетной третьей строчке оказалось бразильский Сан-Паулу. Местные уроженцы "навесили" на 622 млн в евровалюте. Самый дорогой местный защищает цвета мадридского "Реала". Нападающий Родриго, за которого "Сантос" пять лет назад получил 45 млн, теперь стоит целую сотню.

Фото: Родриго Гоис (на переднем плане) родился в агломерации Сан-Паулу (facebook.com/CBF)

Кстати, об испанской столице. Рыночная стоимость уроженцев этого города составила 599 млн евро. По иронии судьбы гордость Мадрида номер один в этот момент почти не играл дома на профессиональном уровне. "Атлетико" когда-то не поверил в Родри и отдал в "Вильярреал", а после сезона за "матрасников" хавбек уехал в "Манчестер Сити", чтобы стать звездой мирового масштаба.

Настоящая сенсация рейтинга – пятое место для Монтевидео. Уругвайская столица для футбольного обывателя слабо ассоциируется с исполнителями первой величины. Но общий вклад тамошних ребят "завесил" на 582 млн в евровалюте. Львиную долю из них обеспечил универсальный хавбек "Реала" Федерико Вальверде (100 млн).

Если Бразилия для многих – синоним к слову "футбол", то Рио-де-Жанейро должен быть следующим звеном этого логического ряда. Но на деле карнавальный город лишь на 6-й позиции в списке самых футбольных. В частности, здесь родился скандальный нападающий "Реала" Винисиус Жуниор. Его рыночная стоимость выросла до 150 млн евро.

Постоянно нарасхват на рынке представители чемпионата Португалии. Так что седьмым местом Лиссабона в рейтинге городов удивить трудно. Ценник уроженца Большого Лиссабона – португальской столицы с городами-спутниками Рафаэля Леау из итальянского "Милана" вырос до 90 млн. Чисто столичный парень Бернарду Силва ("Манчестер Сити") дешевле всего на десяток миллионов.

Фото: Рафаэль Леау дороже Бернарду Силвы (facebook.com/PORTUGAL)

На восьмой строчке оказался Манчестер. Больше всего этому поспособствовал воспитанник "Сити" Фил Фоден. Он родился в Стокпорте – в 10 км от центра графства Большой Манчестер. Торги за универсального исполнителя середины поля и атакующей линии следует начинать со 130 млн в евровалюте.

Рядом расположилась еще одна английская агломерация – Бирмингем и окрестности (384 млн). Именно здесь ковался талант едва ли не главного претендента на "галактический" трон после эпохи Роналду и Месси. Джуд Беллингем в 16 лет дебютировал за родной "Бирмингем Сити", а в 20 стал лидером "Реала" и стоит все 180 млн евро.

Замкнул главную десятку Амстердам. Местный "Аякс" регулярно поставляет таланты в ведущие чемпионаты Европы. Суммарная рыночная стоимость всех уроженцев столицы Нидерландов составила 379 млн в евровалюте. Правда, самый дорогой амстердамец на данный момент на родине играл совсем немного. Хави Симонс после "Барселоны" и ПСЖ засиял в немецком РБ "Лейпциг". Актуальный ценник хавбека – 80 млн евро.