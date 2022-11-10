Лондон назвав суму заморожених активів російських олігархів

За даними Управління з фінансових санкцій, що входить до складу Міністерства фінансів, Росія випередила Лівію та Іран і стала найсанкційнішою країною у Великій Британії.

"Ми ввели найсуворіші санкції проти Росії, і це підриває їхню військову машину. Наш посил зрозумілий: ми не дозволимо Путіну досягти успіху в цій жорстокій війні", - сказав Ендрю Гріффіт з Міністерства фінансів.

На сьогодні Велика Британія запровадила санкції щодо понад 1200 фізичних осіб та понад 120 організацій у Росії, у тому числі щодо відомих бізнесменів та компаній та відомих політиків.

Уряд почав запроваджувати заборони на поїздки, заморожування активів та інші санкції 24 лютого, у день, коли Москва ввела війська в Україну.

Обсяг заморожених російських активів на 6 млрд фунтів більший, ніж сума, зазначена у всіх інших британських режимах санкцій.