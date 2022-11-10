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Лондон назвал сумму замороженных активов российских олигархов

Фото: Британия заморозила активы российских олигархов на 18 млрд фунтов (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Британское правительство заморозило активы на общую сумму 18 млрд фунтов стерлингов (20,5 млрд долларов), принадлежащие российским олигархам, другим физическим и юридическим лицам, находящимся под санкциями за вторжение Москвы в Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

По данным Управления по финансовым санкциям, входящего в состав Министерства финансов, Россия обогнала Ливию и Иран и стала самой санкционной страной в Великобритании.

"Мы ввели самые суровые санкции против России, и это подрывает их военную машину. Наш посыл ясен: мы не позволим Путину добиться успеха в этой жестокой войне", - сказал Эндрю Гриффит из Министерства финансов.

На сегодняшний день Великобритания ввела санкции в отношении более 1200 физических лиц и более 120 организаций в России, в том числе в отношении известных бизнесменов и компаний и видных политиков.

Правительство начало вводить запреты на поездки, замораживание активов и другие санкции 24 февраля, в день, когда Москва ввела войска в Украину.

Объем замороженных российские активов на 6 млрд фунтов больше, чем сумма, указанная во всех других британских режимах санкций.

Как сообщало РБК-Украина, Евросоюз изучает возможность направить некоторые из замороженных активов Банка России на восстановление Украины. Обсуждение находится на ранней стадии. Для подобных решений необходим пересмотр правовой основы.

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