Лондон с нами. Почему уходит Джонсон и чего Украине ждать от его преемника

Серьезные политические проблемы у Бориса Джонсона начались еще в конце прошлого года. Но месяц назад казалось, что он смог их решить, получив вотум доверия от своих однопартийцев из Консервативной партии ("тори") и годичный иммунитет от отставки. Впрочем, против Джонсона тогда высказались более 40% депутатов-консерваторов. С такой сильной внутренней оппозицией внутри новый кризис был почти неизбежен. И на этот раз устоять британскому премьеру не удалось.

Плохой имидж

Развязка многомесячного политического конфликта в Великобритании началась вечером во вторник, 5 июня. В отставку подали канцлер Казначейства Риши Сунак и министр здравоохранения Саджид Джавид. Вскоре их примеру последовали еще более полусотни правительственных чиновников разного ранга. Почти у всех мотив звучал одинаково – "утрата доверия" к премьер-министру и необходимость перезагрузки власти.

Экс-канцлер Казначейства Риши Сунак (фото: Getty Images)

Непосредственным поводом к этим событиям стал скандал с Крисом Пинчером – заместителем парламентского "кнута" консерваторов (депутат Палаты общин, ответственный за поддержку фракцией инициатив правительства). Пинчер на днях ушел с поста, когда СМИ выяснили, что он сексуально домогался к двум мужчинам в баре, находясь в нетрезвом состоянии.

Ранее Пинчер уже попадал в похожие скандалы, несмотря на это в 2019-ом Джонсон назначил его на должность в правительстве. Сначала британский премьер утверждал, что не был в курсе скандалов с Пинчером, потом что забыл о них, в итоге – признал свою кадровую ошибку и извинился.

Сама по себе эта история едва бы привела к глубокому политическому кризису. Но она стала последней каплей в бесконечном количестве скандалов, в которые Джонсон попадал за время нахождения на должности. Каждый раз ему более-менее удавалось выходить сухим из воды, но в решающий момент премьеру припомнили все.

В первую очередь, конечно, "Патигейт" – многочисленные вечеринки в резиденции Джонсона (в том числе, с его личным участием), в самый разгар коронавирусных ограничений. Джонсону даже пришлось заплатить штраф, став первым действующим премьером Великобритании, который совершил доказанное правонарушение на должности. Припомнили Джонсону и ремонт его квартиры за средства неясного происхождения, и попытки пристроить свою жену Кэрри на правительственную должность, и ее слишком большое влияние на супруга в политических делах и т.д.

И, конечно, фоном для всех обвинений стал рост инфляции в Великобритании, падение уровня жизни, и, следовательно, растущее недовольство властью. Согласно последним опросам, более 70% британцев считали, что Джонсон плохо справляется с ролью премьера. А внутри Консервативной партии полагали, что ее лидер уже давно стал обузой и тянет вниз рейтинги – сейчас тори уступают лейбористам 7-8% поддержки в целом по стране.

Джонсон более суток держал оборону, не поддаваясь на многочисленные уговоры соратников добровольно уйти в отставку. Но после того, как назначенный Джонсоном новый канцлер казначейства Надим Захави уже спустя сутки после этого тоже призвал премьера уйти, стало понятно: глава правительства окончательно потерял поддержку. И нормальная работа исполнительной власти под его руководством едва ли возможна.

Новый канцлер казначейства Надим Захави (фото: Getty Images)

В итоге, к полудню четверга Джонсон все же сдался. Но лишь частично – объявив об уходе с поста главы Консервативной партии. При этом должность премьера он намерен сохранить до тех пор, пока ему не выберут преемника.

При этом и оппозиция, и многие депутаты-консерваторы выступают за то, чтобы немедленно лишить его и премьерского поста. Тогда на два-три месяца Великобританию возглавит и.о. премьера, которым, скорее всего, может стать вице-премьер и министр юстиции Доминик Рааб.

Борьба за смещение Джонсона еще и с премьерского поста уже сейчас может привести к новому витку политического кризиса – если тот воспользуется своим правом объявить в стране досрочные выборы.

Ранее Джонсон уже намекал на такую опцию. Впрочем, финальное решение в таком случае останется за королевой Великобритании – и она может отказаться от проведения выборов, если посчитает, что парламент еще вполне жизнеспособен. А оппозиция уже заявила, что будет добиваться немедленного ухода Джонсона с поста премьера и вынесет этот вопрос на обсуждение парламента.

После Джонсона

В любом случае уже сейчас начнется процедура избрания нового главы Консервативной партии, который и станет постоянным преемником Джонсона на премьерском посту с осени (если, конечно, все же не случатся досрочные выборы).

Выборы проходят в несколько этапов. Сначала претенденты на должность должны заручиться поддержкой минимум восьми депутатов Палаты общин из числа своих однопартийцев (в процессе принимает участие только Консервативная партия).

Далее проходят несколько туров голосования среди депутатов-тори. Набравшие меньше всего голосов (или меньше определенного процента) кандидаты поочередно вылетают, пока не останутся только два претендента. Этот этап можно пройти и за один день.

Между двумя оставшимися кандидатами будут выбирать уже все зарегистрированные члены Консервативной партии в стране – в последних таких выборах приняли участие 140 тысяч британцев. Набравший большинство голосов и станет новым премьер-министром Соединенного королевства.

Сейчас журналисты и букмекеры выделяют нескольких фаворитов. Одним из них является уволившийся во вторник канцлер казначейства Риши Сунак.

Но его популярность несколько упала после серии скандалов, в том числе – из-за того, что индийская IT-компания Infosys, где 0,9% акций принадлежат его жене, продолжила работать в России уже после февральского вторжения в Украину (доля жены Сунака оценивается более чем в 400 млн фунтов стерлингов). При этом сам Сунак многократно выступал за дальнейшую поддержку Украины в ее войне против РФ, правда, делая оговорки о том, что эта поддержка дорого стоит и самим британцам во время экономического кризиса.

Еще один фаворит премьерской гонки – депутат Пенни Мордонт, бывший министр обороны. С самого начала полномасштабной войны она выступала за "неограниченную поддержку Украины" и еще ранее была известна как заядлый критик Владимира Путина.

Потенциальный кандидат в премьеры Пенни Мордонт (фото: Getty Images)

Реальные шансы стать преемником Джонсона имеют и два действующих министра в его правительстве: министр обороны Бен Уоллес и министр иностранных дел Лиз Трасс. Вероятно, для Украины победа кого-то из них была бы наилучшим вариантом, ведь и Трасс, и Уоллес бывали в Украине в последнее время и в целом глубоко погружены в контекст российско-украинской войны, выступают за максимальную помощь Украине и жесткое противостояние путинскому режиму на всех фронтах. Свежий опрос YouGov, проведенный 6-7 июля, выводит Уоллеса на первое место среди всех конкурентов.

Министр иностранных дел Лиз Трасс (фото: Getty Images)

Перечень претендентов на этом не исчерпывается: называют имена действующего канцлера Надима Захави, экс-министра здравоохранения и иностранных дел Джереми Ханта и других.

Смена лидера в такой ключевой для Украины стране-союзнице как Великобритания едва ли может считаться позитивной новостью, поскольку в любом случае будет сопровождаться (и уже сопровождается) ненужной политической турбулентностью. Тем более, если речь идет о Борисе Джонсоне, который вкладывал и свою личную энергию и харизматичность в помощь Украине и противодействие России.

Министр обороны Бен Уоллес (фото: Getty Images)

В то же время в британском политикуме существует абсолютный консенсус относительно украино-российской повестки. И кто бы не стал преемником Джонсона, Соединенное королевство и далее будет оказывать Украине значительную военную, политическую и финансовую помощь.