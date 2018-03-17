Лондон вивчає можливість вжиття нових заходів проти Росії, - Мей

Великобританія вивчає можливість вжити нових заходів проти Росії. Про це заявила прем'єр-міністр Британії Тереза ​​Мей, передає Reuters.

Зазначено, що ці слова глави британського кабміну прозвучали після оголошеної Росією висилки 23 британських дипломатів і закриття британського генконсульства в Санкт-Петербурзі.

"Ми не потерпимо загрози життю британських підданих і всіх, хто живе на британській землі, від уряду Росії. Ми можемо бути впевнені в сильній підтримці, яку ми отримали від наших друзів і союзників по всьому світу", - заявила Мей.

Коментуючи рішення Москви про заходи у відповідь на санкції по "справі Скрипаля", прем'єрка заявила, що вони також не залишаться без відповіді.

"Ми очікували відповіді такого роду, і в найближчі дні будемо розглядати наші подальші кроки разом із нашими союзниками і партнерами", - повідомила глава британського уряду.

Нагадаємо, раніше Росія оголосила про висилку з країни 23 британські дипломати у відповідь на аналогічні дії влади Великобританії.