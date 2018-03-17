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Лондон вивчає можливість вжиття нових заходів проти Росії, - Мей

НовиниПолітика    17.03.2018 - 19:49
Фото: Тереза Мей (flickr.com/number10gov)
Фото: Тереза Мей (flickr.com/number10gov)

Прем'єр Великобританії пообіцяла обговорити нові заходи проти РФ "найближчими днями"

Великобританія вивчає можливість вжити нових заходів проти Росії. Про це заявила прем'єр-міністр Британії Тереза ​​Мей, передає Reuters.

Зазначено, що ці слова глави британського кабміну прозвучали після оголошеної Росією висилки 23 британських дипломатів і закриття британського генконсульства в Санкт-Петербурзі.

"Ми не потерпимо загрози життю британських підданих і всіх, хто живе на британській землі, від уряду Росії. Ми можемо бути впевнені в сильній підтримці, яку ми отримали від наших друзів і союзників по всьому світу", - заявила Мей.

Коментуючи рішення Москви про заходи у відповідь на санкції по "справі Скрипаля", прем'єрка заявила, що вони також не залишаться без відповіді.

"Ми очікували відповіді такого роду, і в найближчі дні будемо розглядати наші подальші кроки разом із нашими союзниками і партнерами", - повідомила глава британського уряду.

Нагадаємо, раніше Росія оголосила про висилку з країни 23 британські дипломати у відповідь на аналогічні дії влади Великобританії.

Нагадуємо, не забудьте обрати свій спосіб читати новини.
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Британія розгляне подальші заходи щодо РФ на початку наступного тижня Росія висилає 23 британські дипломати у відповідь на дії Лондона
Теги: Великобритания, дипломатические отношения, Тереза Мэй
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