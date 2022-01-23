Лондон готовит санкции против Кремля на случай вторжения в Украину

По данным издания, премьер-министр Борис Джонсон считает, что возможные санкции должны включать российский газопровод "Северный поток-2". Он должен провести переговоры с лидерами G7, чтобы завершить формирование "санкционной коалиции" для принятия целенаправленных мер против олигархов, поддерживающих российского президента.

Источники, близкие к премьер-министру, заявили, что он "опасается, что некоторые мировые лидеры могут не оценить ухудшающуюся картину на границе с Украиной или полностью осознать риски, связанные с запугиванием России".

Вице-премьер Великобритании Доминик Рааб подтвердил планы ввести санкции в ответ на вторжение России.

"Если Россия предпримет этот шаг, чтобы попытаться вторгнуться, а также установить марионеточный режим, будут очень серьезные последствия", - заявил он в воскресенье Sky News.