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Лондон готовит санкции, под которые могут попасть россияне

Новости » Политика     10.01.2020 - 10:59
Лондон готовит санкции, под которые могут попасть россияне
Фото: Доминик Рааб (из открытых источников)

Также под санкции могут попасть граждане Ливии, Северной Кореи, а также Саудовской Аравии

Великобритания готовится к запуску собственного, независимого от Европейского союза, санкционного режима, в рамках которого Лондон сможет блокировать активы лиц, подозреваемых в нарушении прав человека. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Financial Times.

Планируется, что Лондон объявит о собственном санкционном механизме в феврале, после выхода из Евросоюза. После этого Соединенное Королевство получит возможность действовать в этой сфере более быстро и решительно, не согласовывая, как сейчас, свои санкционные меры с 27 другими странами ЕС.

В феврале-марте может появится список конкретных лиц, к которым будут применены санкции, пишет газета. По данным источников издания из правительства Великобритании, под первую волну санкций могут подпасть граждане России, Ливии, Северной Кореи, а также Саудовской Аравии.

Министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб планирует применить при введении санкций положение законодательства, названное по имени юриста Сергея Магнитского, которое позволяет блокировать активы и запрещать въезд в страну гражданам, причастным к нарушениям прав человека.

Напомним, Палата общин парламента Великобритании приняла 9 января в третьем чтении законопроект о выходе королевства из состава Европейского союза.

В поддержку билля, включающего в себя сделку с Европейским союзом об условиях Brexit, высказались 330 депутатов, против - 231 народный избранник.

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