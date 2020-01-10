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Лондон готує санкції, під які можуть потрапити росіяни

Новини » Політика     10.01.2020 - 10:59
Лондон готує санкції, під які можуть потрапити росіяни
Фото: Домінік Рааб (з відкритих джерел)

Також під санкції можуть потрапити громадяни Лівії, Північній Кореї, а також Саудівської Аравії

Великобританія готується до запуску власного, незалежного від Європейського союзу, режиму санкції, в рамках якого Лондон зможе блокувати активи осіб, підозрюваних у порушенні прав людини. Про це пише РБК-Україна з посиланням на Financial Times.

Планується, що Лондон оголосить про власний список санкцій в лютому, після виходу з Євросоюзу. Після цього Сполучене Королівство отримає можливість діяти в цій сфері більш швидко і рішуче, не погоджуючи свої санкційні заходи з 27 іншими країнами ЄС.

У лютому-березні може з'явиться список конкретних осіб, до яких будуть застосовані санкції, пише газета. За даними джерел видання з уряду Великобританії, під першу хвилю санкцій можуть підпасти громадяни Росії, Лівії, Північній Кореї, а також Саудівської Аравії.

Міністр закордонних справ Великобританії Домінік Рааб планує застосувати при введенні санкцій положення законодавства, назване по імені юриста Сергія Магнітського, який дозволяє блокувати активи і забороняти в'їзд в країну громадянам, причетним до порушень прав людини.

Нагадаємо, Палата громад парламенту Великобританії ухвалила 9 січня в третьому читанні законопроект про вихід королівства зі складу Європейського союзу.

На підтримку білля, що включає в себе угоду з Європейським союзом про умови Brexit, висловилися 330 депутатів, проти - 231 народний обранець.

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