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Ломаченко сохранил лидерство в списке лучших боксеров мира по версии ESPN

НовостиСпорт    14.06.2018 - 14:07
Фото: Василий Ломаченко (instagram.com/lomachenkovasiliy)
Фото: Василий Ломаченко (instagram.com/lomachenkovasiliy)

На второй строчке расположился Теренс Кроуфорд, который обошел Геннадия Головкина

Украинский чемпион мира WBA в легком весе Василий Ломаченко продолжает лидировать в ретинг лучших боксеров мира независимо от весовой категории (P4P) по версии ESPN. Об этом сообщается на сайте телеканала.

Вслед за Ломаченко в рейтинге расположился американец Теренс Кроуфорд, который обошел казахстанца Геннадия Головкина. Далее расположились американцы Эррол Спенс и Майки Гарсия, японец Наойя Инуэ, тайландець Срисакет Сор Рунгвисаи и россиянин Сергей Ковалев.

Стоит отметить, что в список лучших вошли два супертяжа - британец Энтони Джошуа и американец Деонтей Уайлдер. Они расположились на девятом и десятом местах соответственно.

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Теги публикации: Василий Ломаченко, рейтинг, Бокс  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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