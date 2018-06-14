Ломаченко сохранил лидерство в списке лучших боксеров мира по версии ESPN

На второй строчке расположился Теренс Кроуфорд, который обошел Геннадия Головкина

Украинский чемпион мира WBA в легком весе Василий Ломаченко продолжает лидировать в ретинг лучших боксеров мира независимо от весовой категории (P4P) по версии ESPN. Об этом сообщается на сайте телеканала.

Вслед за Ломаченко в рейтинге расположился американец Теренс Кроуфорд, который обошел казахстанца Геннадия Головкина. Далее расположились американцы Эррол Спенс и Майки Гарсия, японец Наойя Инуэ, тайландець Срисакет Сор Рунгвисаи и россиянин Сергей Ковалев.

Стоит отметить, что в список лучших вошли два супертяжа - британец Энтони Джошуа и американец Деонтей Уайлдер. Они расположились на девятом и десятом местах соответственно.