Ломаченко зберіг лідерство у списку найкращих боксерів світу за версією ESPN

На другій сходинці розташувався Теренс Кроуфорд, який обійшов Геннадія Головкіна

Український чемпіон світу WBA в легкій вазі Василь Ломаченко продовжує лідирувати у ретингу найкращих боксерів світу незалежно від вагової категорії (P4P) за версією ESPN. Про це повідомляється на сайті телеканалу.

Слідом за Ломаченком у рейтингу розташувався американець Теренс Кроуфорд, який обійшов казахстанця Геннадія Головкіна. Далі розташувалися американці Еррол Спенс та Майкі Гарсія, японець Наойя Інуе, тайландець Срісакет Сор Рунгвісаі і росіянин Сергій Ковальов.

Варто зазначити, що в список кращих увійшли два супертяжа - британець Ентоні Джошуа і американець Деонтей Уайлдер. Вони розташувалися на дев'ятому і десятому місцях відповідно.