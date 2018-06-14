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Ломаченко зберіг лідерство у списку найкращих боксерів світу за версією ESPN

НовиниСпорт    14.06.2018 - 14:07
Фото: Василь Ломаченко (instagram.com/lomachenkovasiliy)
Фото: Василь Ломаченко (instagram.com/lomachenkovasiliy)

На другій сходинці розташувався Теренс Кроуфорд, який обійшов Геннадія Головкіна

Український чемпіон світу WBA в легкій вазі Василь Ломаченко продовжує лідирувати у ретингу найкращих боксерів світу незалежно від вагової категорії (P4P) за версією ESPN. Про це повідомляється на сайті телеканалу.

Слідом за Ломаченком у рейтингу розташувався американець Теренс Кроуфорд, який обійшов казахстанця Геннадія Головкіна. Далі розташувалися американці Еррол Спенс та Майкі Гарсія, японець Наойя Інуе, тайландець Срісакет Сор Рунгвісаі і росіянин Сергій Ковальов.

Варто зазначити, що в список кращих увійшли два супертяжа - британець Ентоні Джошуа і американець Деонтей Уайлдер. Вони розташувалися на дев'ятому і десятому місцях відповідно.

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Теги публікації: Василий Ломаченко, рейтинг, Бокс  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс доллара, новини України, ООС
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