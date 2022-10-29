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Ломаченко провів зважування і битву поглядів із Ортісом: відео

Фото: Василь Ломаченко на вулицях Нью-Йорка (facebook.com/trboxing)
Автор: Антон Федорців

За океаном відбулися останні формальності перед боксерським поєдинком між українцем Василем Ломаченком і американцем Джемейном Ортісом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Top Rank Boxing.

Бій Ломаченко – Ортіс відбудеться вночі 30 жовтня в Нью-Йорку. Початок поєдинку в "Медісон Сквер Гардені" – не раніше 03:00. Українець не виходив у ринг із грудня минулого року, коли переміг Річарда Коммі за рішенням суддів.

Напередодні відбулася церемонія зважування боксерів. Українець виявився важчим за опонента. Актуальна вага Ломаченка – 61,05 кг. Натомість Ортіс важить 60,78 кг. Обидва вписалися в нормативи легкої ваги.

Згодом суперники провели битву поглядів. Український боксер прагнув повного зорового контакту, тож змусив американця зняти сонцезахисні окуляри. "Поєдинок" Ломаченка з Ортісом тривав орієнтовно 20 секунд.

Переможець майбутнього бою, найімовірніше, стане претендентом на бій із непереможним американцем Девіном Хейні. 23-річний професіонал наразі є володарем поясів WBC, WBA Super, IBF, WBO та спеціального титулу The Ring у легкій вазі.

До слова, раніше зібрали головне про бій Ломаченка та Ортіса в спеціальній підбірці.

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Василь ЛомаченкоБокс