RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Ломаченко провел взвешивание и битву взглядов с Ортисом: видео

Фото: Василий Ломаченко на улицах Нью-Йорка (facebook.com/trboxing)
Автор: Антон Федорцив

За океаном прошли последние формальности перед боксерским поединком между украинцем Василием Ломаченко и американцем Джемейном Ортисом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Top Rank Boxing.

Бой Ломаченко – Ортис состоится ночью 30 октября в Нью-Йорке. Начало поединка в "Мэдисон Сквер Гардене" – не раньше 03:00. Украинец не выходил в ринг с декабря прошлого года, когда победил Ричарда Комми по решению судей.

Накануне состоялась церемония взвешивания боксеров. Украинец оказался тяжелее оппонента. Актуальный вес Ломаченко – 61,05 кг. Ортис в свою очередь весит 60,78 кг. Оба вписались в нормативы легкого веса.

Затем соперники провели сражение взглядов. Украинский боксер стремился к полному зрительному контакту, поэтому заставил американца снять солнцезащитные очки. "Поединок" Ломаченко с Ортисом продолжался ориентировочно 20 секунд.

Победитель предстоящего боя, вероятнее всего, станет претендентом на бой с непобедимым американцем Девином Хейни. 23-летний профессионал является обладателем поясов WBC, WBA Super, IBF, WBO и специального титула The Ring в легком весе.

К слову, ранее собрали главное о бое Ломаченко и Ортиса в специальной подборке.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Василий ЛомаченкоБокс