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Ломаченко програв чемпіонський бій проти Хейні

Фото: Василь Ломаченко (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Український боксер Василь Ломаченко зазнав поразки у бою за титул абсолютного чемпіона світу. Він програв 24-річному супернику зі США Девіну Хейні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію бою.

Бій тривав повних 12 раундів, за підсумком яких судді визнали переможцем американського боксера. Відрив в очках був мінімальним: 112-116, 113-115 і 113-115.

Ломаченко традиційно рухався на ногах, американець відповів непоганим контролем рингу.

Українець працював серійно, а ось Хейні обрав тактику потужних ударів, причому бив часто по корпусу. У чемпіонських раундах Ломаченко повністю домінував у ринзі.

Це стало третьою поразкою Ломаченка в його професійній кар'єрі.

Зазначимо, що у 35-річного Василя Ломаченка на рахунку також 17 перемог (11 - нокаутом).

Нагадаємо, раніше противник Ломаченка напав на Василя під час зважування.

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Василь ЛомаченкоБокс