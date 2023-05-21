RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Ломаченко проиграл чемпионский бой против Хейни

Фото: Василий Ломаченко (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Украинский боксер Василий Ломаченко потерпел поражение в бою за титул абсолютного чемпиона мира. Он проиграл 24-летнему сопернику из США Дэвину Хейни.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию боя.

Бой длился полных 12 раундов, по итогу которых судьи признали победителем американского боксера. Отрыв в очках был минимальным: 112-116, 113-115 и 113-115.

Ломаченко традиционно двигался на ногах, американец ответил неплохим контролем ринга.

Украинец работал серийно, а вот Хейни выбрал тактику мощных ударов, причем бил часто по корпусу. В чемпионских раундах Ломаченко полностью доминировал в ринге.

Это стало третьим поражением Ломаченко в его профессиональной карьере.

Отметим, что у 35-летнего Василия Ломаченко на счету также 17 побед (11 - нокаутом).

Напомним, ранее противник Ломаченко напал на Василия во время взвешивания.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Василий ЛомаченкоБокс