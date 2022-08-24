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Ломаченко получил новую дату боя-возвращения в ринг

Новина українською →
США, Среда 24 августа 2022 10:17
Ломаченко получил новую дату боя-возвращения в ринг Фото: Василий Ломаченко вернется в ринг чуть позже (Getty Images)
Автор: Антон Федорцив

Организаторы боксерского поединка между Василием Ломаченко и Джемейном Ортисом сместили дату боя на неделю.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Boxing Scene.

Бой Ломаченко – Ортис состоится 29 октября. Поединок украинца и американца станет главным в карде вечера бокса платформы ESPN+ в Нью-Йорке.

Ломаченко две недели назад прибыл в Соединенные Штаты для старта подготовки к осеннему бою. Тренировочный лагерь экс-чемпиона в легком весе по версиям WBA, WBO и WBC развернули в Лос-Анджелесе.

Американец Ортис на профи-ринге преимущественно в тени других. Боксер по прозвищу "Техник" провел 17 поединков, в которых одержал 16 побед (8 раз нокаутом) и однажды проиграл. Ломаченко же последний раз бился в декабре прошлого года, когда по очкам одолел Комми.

Накануне о бое-реванше за титулы в легком весе договорились потенциальные соперники 34-летнего украинца – Хейни и Камбосос. Их поединок состоится в Мельбурне 15 октября. У Ломаченко будет шанс встретиться с победителем, если одолеет Ортиса.

Напомним, что украинец Усик во второй раз одолел Джошуа и сохранил чемпионские пояса в хевивейте.

К слову, ранее опубликовали хронологию событий боя-реванша между Усиком и Джошуа.

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