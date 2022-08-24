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Ломаченко отримав нову дату бою-повернення в ринг

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США, Середа 24 серпня 2022 10:17
Ломаченко отримав нову дату бою-повернення в ринг Фото: Василь Ломаченко повернеться в ринг трохи пізніше (Getty Images)
Автор: Антон Федорців

Організатори боксерського поєдинку між Василем Ломаченком і Джемейном Ортісом посунули дату бою на тиждень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Boxing Scene.

Бій Ломаченко – Ортіс відбудеться 29 жовтня. Поєдинок українця та американця стане головним у карді вечора боксу платформи ESPN+ у Нью-Йорку.

Ломаченко два тижні тому прибув до Сполучених Штатів для старту підготовки до осіннього бою. Тренувальний табір екс-чемпіона в легкій вазі за версіями WBA, WBO та WBC розгорнули в Лос-Анджелесі.

Американець Ортіс на профі-рингу переважно в тіні інших. Боксер на прізвиського "Технік" провів 17 поєдинків, у яких здобув 16 перемог (8 разів нокаутом) і одного разу програв. Ломаченко ж востаннє бився торік у грудні, коли за очками здолав Коммі.

Напередодні про бій-реванш за титули в легкій вазі домовилися потенційні суперники 34-річного українця – Хейні та Камбосос. Їхній поєдинок відбудеться в Мельбурні 15 жовтня. Ломаченко матиме шанс зустрітися з переможцем, якщо здолає Ортіса.

Нагадаємо, що українець Усик вдруге здолав Джошуа та зберіг чемпіонські пояси в хевівейті.

До слова, раніше опублікували хронологію подій бою-реваншу між Усиком і Джошуа.

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Василь Ломаченко Бокс
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