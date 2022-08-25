Ломаченко получил гарантии боя с абсолютным чемпионом легкого веса: есть нюанс

Опытный промоутер готов организовать бой украинца с действующим абсолютным чемпионом мира в легком весе Девином Хейни. Потенциальный поединок может состояться весной 2023 года.

"Девин получил дополнительный стимул снова победить Камбососа, поскольку узнал, что один из моих любимцев – Василий Ломаченко – вернулся в США со всей семьей. Если Ломаченко добьется успеха, то в начале года мы устроим масштабный бой – Ломаченко попытается отвоевать все свои титулы в поединке против Девина Хейни", – заявил Арум.

Бой украинца против американца Джемейна Ортиса состоится 29 октября. Поединок Ломаченко станет главным в карде вечера бокса платформы ESPN+ в Нью-Йорке. Украинский боксер последний раз выходил в ринг в декабре прошлого года, когда по очкам одолел Комми.

На этой неделе о бое-реванше за титулы в легком весе договорились потенциальные соперники 34-летнего украинца – Хейни и Камбосос. Их поединок состоится в Мельбурне 15 октября. У Ломаченко будет шанс встретиться с победителем, если одолеет Ортиса.