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Ломаченко победил в бою с японцем Накатани

Автор: Даша Харченко

27 июня в Лас-Вегасе (США) на арене Virgin Hotel состоялся матч между украинским боксером Василием Ломаченко и японцем Масаеси Накатани.

Об этом пишет Top Rank Boxing,

На 9 раунде судья остановил бой. Василий Ломаченко победил техническим нокаутом.

Большинство экспертов и наблюдателей сводились к тому, что фаворит боя — Ломаченко. Согласно букмекерской конторе William Hill, коэффициент на его победу равен 1,06. Успех Накатани оценивается в 8,00, ничья — в 23,00.

Во время взвешивания Ломаченко показал вес 61,05 кг, Накатани — 60,96 кг:

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Василий ЛомаченкоБокс