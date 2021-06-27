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Ломаченко переміг у бою з японцем Накатані

Автор: Даша Харченко

27 червня в Лас-Вегасі (США) на арені Virgin Hotel відбувся матч між українським боксером Василем Ломаченком і японцем Масаесі Накатані.

Про це пише Top Rank Boxing,

На 9 раунді суддя зупинив бій. Василь Ломаченко переміг технічним нокаутом.

Більшість експертів і спостерігачів зводилися до того, що фаворит бою — Ломаченко. Згідно з букмекерською конторою William Hill, коефіцієнт на його перемогу дорівнював 1,06. Успіх Накатані оцінюється в 8,00, нічия — в 23,00.

Під час зважування Ломаченко показав вагу 61,05 кг, Накатані-60,96 кг:

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Василь ЛомаченкоБокс