Ломаченко переміг у бою з японцем Накатані

27 червня в Лас-Вегасі (США) на арені Virgin Hotel відбувся матч між українським боксером Василем Ломаченком і японцем Масаесі Накатані.
Про це пише Top Rank Boxing,
На 9 раунді суддя зупинив бій. Василь Ломаченко переміг технічним нокаутом.
Більшість експертів і спостерігачів зводилися до того, що фаворит бою — Ломаченко. Згідно з букмекерською конторою William Hill, коефіцієнт на його перемогу дорівнював 1,06. Успіх Накатані оцінюється в 8,00, нічия — в 23,00.
Під час зважування Ломаченко показав вагу 61,05 кг, Накатані-60,96 кг: