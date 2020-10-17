Ломаченко - Лопес: испытание на пути к званию абсолютного чемпиона

Фото: Ломаченко - Лопес (toprank.com)

Василий Ломаченко и Теофимо Лопес сойдутся в важнейшем для обоих боксеров объединительном поединке. Трансляция начнется в ночь с 17 на 18 октября в 04:00 утра по киевскому времени, а смотреть бой можно на онлайн-платформе Megogo. Букмекеры верят в победу украинца.

с 17 на 18 октября 04:00

Лас-Вегас (США), арена MGM Grand

На протяжении 14 лет, с момента завоевания первой золотой медали на юниорском чемпионате мира, Василий Ломаченко не только доминировал на ринге, но и писал историю. Он быстрее всех стал чемпионом мира в трех весовых категориях, также дольше всех удерживает пояса. Теперь перед ним стоит главное испытание с момента перехода в профи - завоевать самый желательный титул.

Что стоит на кону

Победитель боя за звание абсолютного чемпиона мира в легком весе получит сразу четыре пояса - WBC Franchise, WBA Super, WBO и IBF. Ранее франчайзинговый титул не разыгрывался ни в одном поединке. Этот статус дает возможность его обладателю выбирать любых соперников для боя под эгидой организации.

В контракте, подписанным боксерами, не предусмотрено проведение боя-реванше, поэтому победитель получит все.

Отложенный поединок

Для обоих спортсменов нынешний бой станет первым в 2020 году. Неожиданный удар нанес коронавирус, и изначально мартовская дата сдвинулась до октября.

Свой последний поединок Ломаченко провел больше года назад - в последний день лета он победил Люка Кэмпбелла и добавил к своим титулам WBA и WBO пояс WBC. В активе украинца 14 побед (10 нокаутов) в 15 поединках.

Лопес не знает поражений в 15 боях (12 нокаутов). В последний раз он выходил в ринг в середине декабря 2019 против Ричарда Коми, когда во втором раунде победил его ярчайшим нокаутом и стал чемпиона мира по версии IBF. Бой с Ломаченко станет его первой защитой.

Непримиримые соперники

За этот год спортсмены оскорбительно высказывались друг о друге, особенно Лопес. Откуда взялось это личное? Оказывается, причиной взаимной неприязни, переросшей в ненависть, изначально стал конфликт между отцами боксеров и по совместительству их тренеров.

Top Rank даже изменила дизайн постера, разместив на плакате кроме боксеров еще двух отцов.

"Два тренера. Два бойца. Одно решающее сражение", - говорится на плакате.

Кто прав, кто виноват и победителя словесных перепалок не установить, но в ринге победить может только один.