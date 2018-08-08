Ломаченко лидирует в рейтинге лучших боксеров вне зависимости от весовой категории

Новости Спорт 08.08.2018 - 11:10
Фото: Усик и Ломаченко (instagram.com/usykaa)
Фото: Усик и Ломаченко (instagram.com/usykaa)

Усик дебютировал в топ-10

Чемпион мира по версии WBA в легком весе украинец Василий Ломаченко (11-1, 9 КО) продолжает лидировать в рейтинге лучших боксеров вне зависимости от весовой категории по версии Ассоциации журналистов Америки, пишущих о боксе (BWAA). Об этом сообщается на сайте организации.

Данный рейтинг обновляется раз в два месяца, украинец занимает в нем первое место в третий раз подряд.

В свою очередь, абсолютный чемпион мира в тяжелом весе Александр Усик (15-0, 11 КО) дебютировал в рейтинге и сейчас занимает восьмое место.

  1. Василий Ломаченко (11-1, 9 КО) - 216 очков, легкий вес
  2. Теренс Кроуфорд (33-0, 24 КО) - 213 очков, первый полусредний вес
  3. Геннадий Головкин (38-0-1, 34 КО) - 181 очков, средний вес
  4. Майки Гарсия (39-0, 30 КО) - 160 очков, легкий вес
  5. Эррол Спенс (24-0, 21 КО) - 131 очко, полусредний вес
  6. Наоя Иноуэ (16-0, 14 КО) - 106 очков, второй наилегчайший вес
  7. Срисакет Сор Рунгвисаи (46-4-1, 41 КО) - 105 очков, второй наилегчайший вес
  8. Александр Усик (15-0, 10 КО) - 98 очков, тяжелый вес
  9. Сауль Альварес (49-1-2, 34 КО) - 87 очков, средний вес
  10. Энтони Джошуа (21-0, 20 КО) - 70 очков, супертяжелый вес

Напомним, Всемирная боксерская ассоциация (World Boxing Association - WBA) назвала Усика лучшим боксером по итогам июля.

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Теги:  Василий Ломаченко,  Александр Усик,  рейтинг  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС