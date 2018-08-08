Ломаченко лидирует в рейтинге лучших боксеров вне зависимости от весовой категории

Усик дебютировал в топ-10

Чемпион мира по версии WBA в легком весе украинец Василий Ломаченко (11-1, 9 КО) продолжает лидировать в рейтинге лучших боксеров вне зависимости от весовой категории по версии Ассоциации журналистов Америки, пишущих о боксе (BWAA). Об этом сообщается на сайте организации.

Данный рейтинг обновляется раз в два месяца, украинец занимает в нем первое место в третий раз подряд.

В свою очередь, абсолютный чемпион мира в тяжелом весе Александр Усик (15-0, 11 КО) дебютировал в рейтинге и сейчас занимает восьмое место.

Василий Ломаченко (11-1, 9 КО) - 216 очков, легкий вес Теренс Кроуфорд (33-0, 24 КО) - 213 очков, первый полусредний вес Геннадий Головкин (38-0-1, 34 КО) - 181 очков, средний вес Майки Гарсия (39-0, 30 КО) - 160 очков, легкий вес Эррол Спенс (24-0, 21 КО) - 131 очко, полусредний вес Наоя Иноуэ (16-0, 14 КО) - 106 очков, второй наилегчайший вес Срисакет Сор Рунгвисаи (46-4-1, 41 КО) - 105 очков, второй наилегчайший вес Александр Усик (15-0, 10 КО) - 98 очков, тяжелый вес Сауль Альварес (49-1-2, 34 КО) - 87 очков, средний вес Энтони Джошуа (21-0, 20 КО) - 70 очков, супертяжелый вес

Напомним, Всемирная боксерская ассоциация (World Boxing Association - WBA) назвала Усика лучшим боксером по итогам июля.