Ломаченко лидирует в рейтинге лучших боксеров вне зависимости от весовой категории
Усик дебютировал в топ-10
Чемпион мира по версии WBA в легком весе украинец Василий Ломаченко (11-1, 9 КО) продолжает лидировать в рейтинге лучших боксеров вне зависимости от весовой категории по версии Ассоциации журналистов Америки, пишущих о боксе (BWAA). Об этом сообщается на сайте организации.
Данный рейтинг обновляется раз в два месяца, украинец занимает в нем первое место в третий раз подряд.
В свою очередь, абсолютный чемпион мира в тяжелом весе Александр Усик (15-0, 11 КО) дебютировал в рейтинге и сейчас занимает восьмое место.
- Василий Ломаченко (11-1, 9 КО) - 216 очков, легкий вес
- Теренс Кроуфорд (33-0, 24 КО) - 213 очков, первый полусредний вес
- Геннадий Головкин (38-0-1, 34 КО) - 181 очков, средний вес
- Майки Гарсия (39-0, 30 КО) - 160 очков, легкий вес
- Эррол Спенс (24-0, 21 КО) - 131 очко, полусредний вес
- Наоя Иноуэ (16-0, 14 КО) - 106 очков, второй наилегчайший вес
- Срисакет Сор Рунгвисаи (46-4-1, 41 КО) - 105 очков, второй наилегчайший вес
- Александр Усик (15-0, 10 КО) - 98 очков, тяжелый вес
- Сауль Альварес (49-1-2, 34 КО) - 87 очков, средний вес
- Энтони Джошуа (21-0, 20 КО) - 70 очков, супертяжелый вес
Напомним, Всемирная боксерская ассоциация (World Boxing Association - WBA) назвала Усика лучшим боксером по итогам июля.