Ломаченко лідирує в рейтингу кращих боксерів незалежно від вагової категорії

Усик дебютував в топ-10

Чемпіон світу за версією WBA в легкій вазі українець Василь Ломаченко (11-1, 9 КО) продовжує лідирувати в рейтингу кращих боксерів незалежно від вагової категорії за версією Асоціації журналістів Америки, які пишуть про бокс (BWAA). Про це повідомляється на сайті організації.

Даний рейтинг оновлюється раз в два місяці, українець займає в ньому перше місце в третій раз поспіль.

У свою чергу, абсолютний чемпіон світу у важкій вазі Олександр Усик (15-0, 11 КО) дебютував в рейтингу і зараз посідає восьме місце.

Василь Ломаченко (11-1, 9 КО) - 216 очок, легка вага Теренс Кроуфорд (33-0, 24 КО) - 213 очок, перша напівсередня вага Геннадій Головкін (38-0-1, 34 КО) - 181 очок, середня вага Майки Гарсія (39-0, 30 КО) - 160 очок, легка вага Еррол Спенс (24-0, 21 КО) - 131 очко, напівсередня вага Наоя Іноуе (16-0, 14 КО) - 106 очок, друга найлегша вага Срісакет Сор Рунгвісаі (46-4-1, 41 КО) - 105 очок, друга найлегша вага Олександр Усик (15-0, 10 КО) - 98 очок, важка вага Сауль Альварес (49-1-2, 34 КО) - 87 очок, середня вага Ентоні Джошуа (21-0, 20 КО) - 70 очок, суперважка вага

Нагадаємо, Всесвітня боксерська асоціація (World Boxing Association - WBA) назвала Усика найкращим боксером за підсумками липня.