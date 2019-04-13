ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинги кандидатов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Ломаченко - Кролла: видео и обзор боя

Новости » Спорт    13.04.2019 - 08:38
Ломаченко - Кролла: видео и обзор боя
Фото: Василий Ломаченко (twitter.com/trboxing)

Украинец нокаутировал соперника, защитив пояса чемпиона мира

Вниманию читателей РБК-Украина видео и обзор боя, в котором украинский чемпион мира Василий Ломаченко уверенно защитил свои пояса WBA и WBO в бою с британцем Энтони Кроллой, нокаутировав соперника в четвертом раунде.

 

Украинец имел тотальное преимущество над оппонентом. В третьем раунде Ломаченко отправил в нокдаун соперника, однако тот поднялся на ноги, но уже в следующем раунде после мощного удара в голову Кролла не смог продолжать бой.

Таким образом, украинец провел обязательную защиту поясов и его следующий бой может стать объединительным с чемпионом IBF Ричардом Комми. Изначально в апреле именно с ним и должен был встретиться Ломаченко, но ганец повредил руку в титульном бою.

Ломаченко защитил чемпионские титулы WBA и WBO WBO вручила Ломаченко пояс суперчемпиона
Выборы 2019 Дебаты Зеленского и Порошенко: главное Результаты выборов президента Украины
Новости Украины Василий ЛомаченковидеозащитабойWBOБокс
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь