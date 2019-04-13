Ломаченко - Кролла: видео и обзор боя

Фото: Василий Ломаченко (twitter.com/trboxing)

Украинец нокаутировал соперника, защитив пояса чемпиона мира

Вниманию читателей РБК-Украина видео и обзор боя, в котором украинский чемпион мира Василий Ломаченко уверенно защитил свои пояса WBA и WBO в бою с британцем Энтони Кроллой, нокаутировав соперника в четвертом раунде.

Украинец имел тотальное преимущество над оппонентом. В третьем раунде Ломаченко отправил в нокдаун соперника, однако тот поднялся на ноги, но уже в следующем раунде после мощного удара в голову Кролла не смог продолжать бой.

Таким образом, украинец провел обязательную защиту поясов и его следующий бой может стать объединительным с чемпионом IBF Ричардом Комми. Изначально в апреле именно с ним и должен был встретиться Ломаченко, но ганец повредил руку в титульном бою.