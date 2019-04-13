Ломаченко - Кролла: відео та огляд бою

Фото: Василь Ломаченко (twitter.com/trboxing)

Українець нокаутував суперника, захистивши пояси чемпіона світу

До уваги читачів РБК-Україна відео і огляд бою, в якому український чемпіон світу Василь Ломаченко впевнено захистив свої пояси WBA і WBO в бою з британцем Ентоні Кролл, нокаутувавши суперника в четвертому раунді.

Українець мав тотальну перевагу над опонентом. У третьому раунді Ломаченко відправив у нокдаун суперника, однак той піднявся на ноги, але вже в наступному раунді після потужного удару в голову Кролла не зміг продовжувати бій.

Таким чином, українець провів обов'язковий захист поясів і його наступний бій може стати об'єднавчим з чемпіоном IBF Річардом Коммі. Спочатку в квітні саме з ним і повинен був зустрітися Ломаченко, але ганець пошкодив руку в титульному бою.