ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинги кандидатів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Ломаченко - Кролла: відео та огляд бою

Новини » Спорт    13.04.2019 - 08:38
Ломаченко - Кролла: відео та огляд бою
Фото: Василь Ломаченко (twitter.com/trboxing)

Українець нокаутував суперника, захистивши пояси чемпіона світу

До уваги читачів РБК-Україна відео і огляд бою, в якому український чемпіон світу Василь Ломаченко впевнено захистив свої пояси WBA і WBO в бою з британцем Ентоні Кролл, нокаутувавши суперника в четвертому раунді.

 

Українець мав тотальну перевагу над опонентом. У третьому раунді Ломаченко відправив у нокдаун суперника, однак той піднявся на ноги, але вже в наступному раунді після потужного удару в голову Кролла не зміг продовжувати бій.

Таким чином, українець провів обов'язковий захист поясів і його наступний бій може стати об'єднавчим з чемпіоном IBF Річардом Коммі. Спочатку в квітні саме з ним і повинен був зустрітися Ломаченко, але ганець пошкодив руку в титульному бою.

Ломаченко захистив чемпіонські титули WBA і WBO WBO вручила Ломаченко пояс суперчемпіона
Вибори 2019 Дебати Зеленського і Порошенка: головне Результати виборів президента України
Новини України Василь ЛомаченковидеозащитабойWBOБокс
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся