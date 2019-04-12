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Ломаченко - Кролла: прогноз букмекеров


Специалисты считают фаворитом украинского боксера

Украинец Василий Ломаченко в бою против британца Энтони Кроллы будет защищать два своих чемпионских пояса в легком весе по версиям WBA и WBO. Трансляция начнется в ночь с 12 на 13 апреля  в 05:50 утра по киевскому времени, а смотреть бой можно на телеканале "Интер".

12-13 апреля 05:50
США, Лос-Анджелес, спортивный комплекс Staples Center

 

Букмекеры уверены в победе украинского боксера. Коэффициент на победу действующего чемпиона составляет 1,01, в то время, как победу британца оценили в 21,0, ничья оценивается в 34,0.

Более того, букмекеры практически не сомневаются, что победа Ломаченко будет досрочной. Коэффициент на такой исход - всего 1,20, досрочная победа Кроллы оценивается цифрой 34,0.

Напомним, накануне боя WBO вручила Ломаченко пояс суперчемпиона.

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