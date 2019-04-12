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Ломаченко - Кролла: прогноз букмекерів

Новини » Спорт    12.04.2019 - 19:34
Ломаченко - Кролла: прогноз букмекерів
Фото: Ломаченко - Кролла (facebook.com/VasylLomachenko)

Фахівці вважають фаворитом українського боксера

Українець Василь Ломаченко в бою проти британця Ентоні Кролл буде захищати два своїх чемпіонських пояси в легкій вазі за версіями WBA і WBO. Трансляція почнеться в ніч з 12 на 13 квітня о 05:50 ранку за київським часом, а дивитися бій можна на телеканалі "Інтер".

12-13 квітня 05:50
США, Лос-Анджелес, спортивний комплекс Staples Center

 

Букмекери впевнені в перемозі українського боксера. Коефіцієнт на перемогу чинного чемпіона становить 1,01, в той час, як перемогу британця оцінили в 21,0, нічия оцінюється в 34,0.

Більш того, букмекери практично не сумніваються, що перемога Ломаченко буде дострокової. Коефіцієнт на такий результат - всього 1,20, дострокова перемога Кролл оцінюється цифрою 34,0.

Нагадаємо, напередодні бою WBO вручила Ломаченко пояс суперчемпіона.

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