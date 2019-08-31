Ломаченко - Кэмпбелл: где смотреть бой

Фото: Ломаченко - Кэмпбелл (twitter.com/EddieHearn)

Где и когда начнется поединок за три чемпионских титула - WBC, WBA и WBO

Василий Ломаченко и Люк Кэмпбелл сразятся за титулы украинца по версиям WBA и WBO в легком весе, а также вакантный пояс WBC. В этом противостоянии букмекеры считают безоговорочным фаворитом украинского боксера.

31 августа 22:00

Лондон, арена О2

Боксерский поединок между чемпионом мира по версии WBA и WBO в легком весе, украинцем Василием Ломаченко и британцем Люком Кэмпбеллом состоится в субботу, 31 августа, в зале О2 Arena (Лондон, Великобритания), которая способна принять до 20 тысяч зрителей.

Прямую трансляцию можно смотреть на телеканале "Интер". Бой будет показан в программе "Большой бокс", которая выйдет в эфир в 22:00 по киевскому времени.

Sky Sports покажет поединок в Великобритании, а ESPN+ - в США.

Накануне соперники прошли процедуру взвешивания, а также устроили традиционную дуэль взглядов. Оба боксера без проблем вписались в лимит легкого веса, показав на весах одинаковый вес - 60,9 кг.

Ломаченко провел 14 поединков на профессиональном ринге. Побеждал 13 раз (10 - нокаутом), однажды проиграл. На счету Кэмпбелла 22 боя среди профессионалов. Выиграл 20 поединков (16 нокаутов), в двух проиграл.