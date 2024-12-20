Ломаченко і завершення кар'єри: промоутер озвучив плани боксера

18 грудня з'явилась інформація, що український чемпіон вирішив піти з великого рингу. Проте ніяких офіційних заяв від самого боксера не було, а джерело інформації виявилось сумнівної якості. Тим не менш, новина сколихнула любителів боксу.

"Я бачився з Василем та його батьком кілька місяців тому, коли Лома ще жив і тренувався у Лос-Анджелесі, – повідомив голова компанії Top Rank, з якою українець пов'язаний контрактом. – Він сказав, що збирається повернутись в Україну, хоче провести час зі своїми дітьми. Пообіцяв зв'язатися зі мною після Нового року і сказати, чи хоче ще битися, і якщо так, то з ким. Наразі я не знаю, як Лома хоче діяти. Він перебуває в ситуації, коли в Україні все ще триває війна, тому важко щось передбачити".

Арум також розповів, з ким може зустрить Ломаченко, якщо все ж таки вирішить продовжити виступи. Варіантів, за його словами, чимало.

"Джервонта Девіс? Це був би чудовий бій. Але не тільки. Ще є Шакур Стівенсон. Також Кейшон Девіс, якщо він виграє титул чемпіона світу. Є багато хороших суперників", – підкреслив Арум.

Останні бої Ломаченка

За останні три роки українець провів лише три поєдинки. Два з них виграв та в одному поступився.

У жовтні 2022-го одноголосним рішенням суддів здолав у рейтинговому протистоянні американця Джамейна Ортіса. У травні 2023-го з таким же результатом поступився в бою за титул абсолютного чемпіона світу ще одному представнику Сполучених Штатів – Девіну Хейні.

В травні поточного року переміг технічним нокаутом австралійця Джорджа Камбососа. На кону поєдинку стояв вакантний титул чемпіона IBF. У кінці року очікувався бій Ломаченка з чемпіоном WBA Джервонтою Девісом. Однак команда українця перервала перемовини. Подейкують, через занадто низький гонорар, запропонований стороною суперника.

Зараз у легкій вазі два чемпіонські титули належать українцям: Ломаченку (IBF) та Денису Берінчику (WBO). Двома іншими володіють американці – Джервонта Девіс (WBA) та Шакур Стівенсон (WBC).