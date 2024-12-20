Ломаченко и завершение карьеры: промоутер озвучил планы боксера

18 декабря появилась информация, что украинский чемпион решил уйти с большого ринга. Однако никаких официальных заявлений от самого боксера не было, а источник информации оказался сомнительного качества. Тем не менее, новость всколыхнула любителей бокса.

"Я виделся с Василием и его отцом несколько месяцев назад, когда Лома еще жил и тренировался в Лос-Анджелесе, - сообщил глава компании Top Rank, с которой украинец связан контрактом, - Он сказал, что собирается вернуться в Украину, хочет провести время со своими детьми. Пообещал связаться со мной после Нового года и сказать, хочет ли еще драться, и если да, то с кем. Сейчас я не знаю, как Лома хочет действовать. Он находится в ситуации, когда в Украине все еще продолжается война, поэтому трудно что-то предсказать".

Арум также рассказал, с кем может встретится Ломаченко, если все же решит продолжить выступления. Вариантов, по его словам, немало.

"Джервонта Дэвис? Это был бы отличный бой. Но не только. Еще есть Шакур Стивенсон. Также Кейшон Дэвис, если он выиграет титул чемпиона мира. Есть много хороших соперников", - подчеркнул Арум.

Последние бои Ломаченко

За последние три года украинец провел всего три поединка. Два из них выиграл и в одном уступил.

В октябре 2022-го единогласным решением судей одолел в рейтинговом противостоянии американца Джамейна Ортиса. В мае 2023-го с таким же результатом уступил в бою за титул абсолютного чемпиона мира еще одному представителю Соединенных Штатов - Девину Хейни.

В мае текущего года победил техническим нокаутом австралийца Джорджа Камбососа. На кону поединка стоял вакантный титул чемпиона IBF. В конце года ожидался бой Ломаченко с чемпионом WBA Джервонтой Дэвисом. Однако команда украинца прервала переговоры. Поговаривают, из-за слишком низкого гонорара, предложенного стороной соперника.

Сейчас в легком весе два чемпионских титула принадлежат украинцам: Ломаченко (IBF) и Денису Беринчику (WBO). Двумя другими владеют американцы - Джервонта Дэвис (WBA) и Шакур Стивенсон (WBC).