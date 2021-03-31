Локдауны не смогут остановить COVID-19. Премьер Венгрии выступил за вакцинацию

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан назвал локдаун неэффективным методом борьбы с пандемией COVID-19. По его словам, карантинные ограничения позволяют только затормозить распространение коронавируса.

Об этом он сказал в интервью государственному телевидению .

Как пояснил глава венгерского правительства, третья волна коронавируса, которая была вызвана "британским" штаммом является более агрессивной, чем предыдущие, поэтому одними карантинными ограничениями ее не остановить.

"Локдауны или ограничения могут только замедлить его распространение, но не могут его остановить", - подчеркнул Орбан.

Венгерский премьер добавил, что единственный способ остановить распространение коронавируса - это вакцинация от COVID-19.

Сейчас Орбана критикуют в Венгрии за то, что он якобы мало сделал за время третьей волны коронавируса, например, правительство отказывается вводить жесткий локдаун.