ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Локдауни не зможуть зупинити COVID-19. Прем'єр Угорщини виступив за вакцинацію

Новость на русском → Угорщина, Середа 31 березня 2021 22:50
Локдауни не зможуть зупинити COVID-19. Прем'єр Угорщини виступив за вакцинацію Фото: Віктор Орбан (flickr.com/eppofficial)
Автор: Дмитро Левицький

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан назвав локдаун неефективним методом боротьби з пандемією COVID-19. За його словами, карантинні обмеження дозволяють тільки загальмувати поширення коронавірусу.

Про це він сказав в інтерв'ю державному телебаченню.

Як пояснив очільник угорського уряду, третя хвиля коронавірусу, яка була викликана "британським" штамом, є більш агресивною, ніж попередні, тому одними карантинними обмеженнями її не зупинити.

"Локдауни або обмеження можуть тільки уповільнити його поширення, але не можуть його зупинити", - наголосив Орбан.

Угорський прем'єр додав, що єдиний спосіб зупинити поширення коронавірусу - це вакцинація від COVID-19.

Наразі Орбана критикують в Угорщині за те, що він нібито мало зробив за час третьої хвилі коронавірусу, наприклад, уряд відмовляється запроваджувати жорсткий локдаун.

Нагадаємо, в Угорщині спостерігається дуже складна ситуація з коронавірусом. Угорські лікарні переповненні хворими, а днями в країні пролунав заклик до добровольців приєднатися до медиків у північно-західних регіонах.

Як писало РБК-Україна, Угорщина зареєструвала вже чотири вакцини від коронавірусу. Першими в країні отримали схвалення вакцини SinoPharm та російська "Супутник V".

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України В світі Угорщина Виктор Орбан вакцинація Коронавірус Локдаун
NEWS
В Україні не планують вводити комендантську годину, але карантин можуть посилити
В Україні не планують вводити комендантську годину, але карантин можуть посилити
DAILY
Гід з вакцин від COVID в Україні. Все, що вам потрібно знати
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Гід з вакцин від COVID в Україні. Все, що вам потрібно знати