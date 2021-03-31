Локдауни не зможуть зупинити COVID-19. Прем'єр Угорщини виступив за вакцинацію
Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан назвав локдаун неефективним методом боротьби з пандемією COVID-19. За його словами, карантинні обмеження дозволяють тільки загальмувати поширення коронавірусу.
Про це він сказав в інтерв'ю державному телебаченню.
Як пояснив очільник угорського уряду, третя хвиля коронавірусу, яка була викликана "британським" штамом, є більш агресивною, ніж попередні, тому одними карантинними обмеженнями її не зупинити.
"Локдауни або обмеження можуть тільки уповільнити його поширення, але не можуть його зупинити", - наголосив Орбан.
Угорський прем'єр додав, що єдиний спосіб зупинити поширення коронавірусу - це вакцинація від COVID-19.
Наразі Орбана критикують в Угорщині за те, що він нібито мало зробив за час третьої хвилі коронавірусу, наприклад, уряд відмовляється запроваджувати жорсткий локдаун.
Нагадаємо, в Угорщині спостерігається дуже складна ситуація з коронавірусом. Угорські лікарні переповненні хворими, а днями в країні пролунав заклик до добровольців приєднатися до медиків у північно-західних регіонах.
Як писало РБК-Україна, Угорщина зареєструвала вже чотири вакцини від коронавірусу. Першими в країні отримали схвалення вакцини SinoPharm та російська "Супутник V".