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Локдауны нанесли огромный ущерб и бесполезны для здоровья, - Университет Хопкинса

Автор: Александр Белоус

Локдауны во время первой волны COVID-19 весной 2020 года снизили смертность от COVID-19 только на 0,2% в США и Европе. Согласно метаанализу нескольких исследований, проведенному Университетом Джона Хопкинса, локдауны нанесли огромный ущерб.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Fox News.

"Хотя в этом метаанализе делается вывод о том, что локдауны практически не повлияли на здоровье населения, они привели к огромным экономическим и социальным издержкам там, где они были приняты. Как следствие, политика изоляции необоснованна и должна быть отвергнута как инструмент политики в отношении пандемии", - пишут исследователи.

Исследователи - профессор экономики Университета Джона Хопкинса Стив Ханке, профессор экономики Лундского университета Ларс Джонунг и специальный советник копенгагенского Центра политических исследований Джонас Херби - проанализировали влияние карантинных мер, таких как закрытие школ, закрытие предприятий и обязательное ношение масок, на смертность от COVID-19.

"Мы практически не находим доказательств того, что обязательные локдауны в Европе и Соединенных Штатах оказали заметное влияние на уровень смертности от COVID-19", - пишут исследователи.

Более того, исследователи пришли к выводу, что ограничение собраний могло фактически увеличить смертность от COVID-19. По их данным, изоляция инфицированного человека дома с его семьей приводит к риску подвергнуть членов семьи более высокой вирусной нагрузке, вызывая более тяжелое заболевание.

"Часто локдауны ограничивали доступ людей к безопасным (на открытом воздухе) местам, таким как пляжи, парки и зоопарки, или включали обязательное использование масок на открытом воздухе или строгие ограничения на собрания на открытом воздухе, заставляя людей встречаться в менее безопасных (в помещении) местах", - отмечают исследователи.

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Напомним, Великобритания с 27 января отменила почти все карантинные правила. В частности, это обязательное использование COVID-сертификата в качестве пропуска на массовые мероприятия и ношение масок в общественных местах.

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