Локдауни завдали величезної шкоди і марні для здоров'я, - університет Хопкінса

"Хоча в цьому метааналізі робиться висновок про те, що локдауни практично не вплинули на здоров'я населення, вони призвели до величезних економічних і соціальних витрат там, де вони були прийняті. Як наслідок, політика ізоляції необгрунтована і повинна бути відкинута як інструмент політики щодо пандемії", - пишуть дослідники.

Дослідники - професор економіки Університету Джона Хопкінса Стів Ханке, професор економіки Лундського університету Ларс Джонунг і спеціальний радник Копенгагенського центру політичних досліджень Джонас Хербі - проаналізували вплив карантинних заходів, таких як закриття шкіл, закриття підприємств і обов'язкове носіння масок, на смертність від COVID-19.

"Ми практично не знаходимо доказів того, що обов'язкові локдауни в Європі та Сполучених Штатах мали помітний вплив на рівень смертності від COVID-19", - пишуть дослідники.

Більш того, дослідники дійшли висновку, що обмеження зборів могло фактично збільшити смертність від COVID-19. За їхніми даними, ізоляція інфікованої людини вдома з його сім'єю призводить до ризику піддати членів сім'ї більш високому вірусному навантаженні, викликаючи більш важке захворювання.

"Часто локдауни обмежували доступ людей до безпечних (на відкритому повітрі) місць, таких як пляжі, парки та зоопарки, або включали обов'язкове використання масок на відкритому повітрі або суворі обмеження на збори на відкритому повітрі, змушуючи людей зустрічатися в менш безпечних (в приміщенні) місцях", - зазначають дослідники.

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