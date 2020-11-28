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Локдаун в Украине точно не введут на следующей неделе, - Степанов

Автор: Инна Собора

В Украине точно не будет локдауна со следующей недели. Перечень ограничений при жестком карантине еще разрабатывается.

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Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов в эфире телеканал "Интер".

Он отметил, что правительство готовится к разным вариантам событий. Однако локдаун не введут с 30 ноября.

"В любом случае мы за семь-десять дней сделаем советующее сообщение с четким перечнем ограничений, если нам необходимо будет вводить жесткие карантинные меры", - сказал министр.

Ранее министр внутренних дел Арсен Аваков выступил за немедленное введение в Украине жесткого карантина. Глава МВД предложил ввести ограничения на три недели.

РБК-Украина писало, что в МВД уверены, если не ввести в Украине полный локдаун, то до февраля переболеть коронавирусом могут несколько миллионов украинцев.

До этого РБК-Украина писало, что в Офисе президента обсуждают дату введения локдауна в Украине перед новогодними праздниками, но все зависит от эпидемической ситуации.

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