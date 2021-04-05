"Локдаун ударит по бизнесу": в Полтаве протестуют из-за жесткого карантина

Сегодня в Полтаве проходит очередной протест предпринимателей. В городе ввели жесткий карантин , а люди против.

Предприниматели, которые работают на рынках Полтавы, второй раз вышли на протест из-за усиления карантина. Они говорят, что очередной локдаун ударит по малому бизнесу.

На прошлой неделе представители митингующих имели разговор с руководством Полтавской ОГА. Им сообщили, что отменить ограничения на работу рынков в настоящее время невозможно.

Фото: в Полтаве протестуют против локдауна (zmist.pl.ua)

РБК-Украина писало, что с 3 по 17 апреля в Полтавской области ввели усиленные ограничения. В регионе запретили работу кафе, ресторанов и ТРЦ.