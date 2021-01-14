Локдаун не приведет к курсовому всплеску в стране, - эксперт

Действующий карантин в Украине, который продлится с 8 по 24 января, не повлияет критично на курс валют в стране.

Об этом заявил советник президента по экономических вопросах Олег Устенко в комментарии "Факты ICTV".

"Есть целый ряд факторов, которые действительно влияют на валюту. Например, состояние внешних рынков, которое сейчас достаточно активно улучшается. И позитивные сдвиги касаются как раз тех групп товаров, которые очень важны для Украины - металлы и сельскохозяйственная продукция. Опять-таки это видно по динамике цен в этих группах товаров, которая идет вверх", - рассказывает эксперт.

По его словам, позитивная динамика на этих рынках держится уже более месяца, а это означает, что экспортеры начнут завозить больше выручки на территорию Украины.

"Дополнительное предложение валюты на рынке означает, что будет создаваться давление на укрепление гривны. Параллельно с этим у нас есть увеличивающийся приток валюты благодаря кредитному ресурсу", - отмечает советник президента.

Он также добавил, что это можно проследить по росту золотовалютных резервов, который сейчас находится на пике за последние 10 лет.

"У нас есть ограничения в сфере услуг, но все предприятия, которые относятся к промышленности и сельскому хозяйству, продолжают работать. И часть предприятий из сферы услуг также работает, например, банковская система. Ограничения во время локдауна не влияют на курс валют", - рассказывает Устенко.

Кроме того, накануне Минфин продал на несколько млрд гривен облигаций внутригосударственного займа. Часть покупателей заводили под эти сделки валюту и конвертировали ее на гривну. Более того, были проданы и валютные облигации внутригосударственного займа. По словам эксперта, это свидетельствует о том, что наоборот создается давление на укрепление гривны.

"Тут важно, чтобы НБУ продолжал формировать золотовалютные резервы. Ведь у нас в этом году большие выплаты по кредитах. Чтобы в случае изменений конъюнктуры, была возможность сгладить любые возможные негативные подвижки", - пояснил эксперт.

Напомним, в Минэкономики прогнозируют, что в 2021 году в Украине валюта может стоить 28,6 грн за $1.

Между тем аналитики Oxford Economics предполагают, что среднегодовой курс доллара в 2021 году будет на уровне 28,4 грн за $1.

В то же время, согласно прогнозам финансистов, курс доллара в Украине в 2021 году будет колебаться в пределах 27-29,5 грн за $1.