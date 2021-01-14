Локдаун не призведе до курсового сплеску в країні, - експерт

Діючий карантин в Україні, який триватиме з 8 по 24 січня, не вплине суттєво на курс валют в країні.

Про це заявив радник президента з економічних питаннях Олег Устенко в коментарі "Факти ICTV".

"Є цілий ряд факторів, які дійсно впливають на валюту. Наприклад, стан зовнішніх ринків, який зараз досить активно поліпшується. І позитивні зрушення стосуються саме тих груп товарів, які дуже важливі для України - метали і сільськогосподарська продукція. Знову-таки це видно по динаміці цін в цих групах товарів, що йде вгору", - розповідає експерт.

За його словами, позитивна динаміка на цих ринках тримається вже більше як місяць, а це означає, що експортери почнуть завозити більше виручки на територію України.

"Додаткова пропозиція валюти на ринку означає, що створюватиметься тиск на зміцнення гривні. Паралельно з цим у нас є зростаючий приплив валюти завдяки кредитному ресурсу", - зазначає радник президента.

Він також додав, що це можна простежити по зростанню золотовалютних резервів, який зараз перебуває на піку за останні 10 років.

"У нас є обмеження у сфері послуг, але всі підприємства, які належать до промисловості і сільського господарства, продовжують працювати. І частина підприємств сфери послуг також працює, наприклад, банківська система. Обмеження під час локдауну не впливають на курс валют", - розповідає Устенко.

Крім того, напередодні Мінфін продав на кілька млрд гривень облігацій внутрішньодержавної позики. Частина покупців заводили під ці угоди валюту і конвертували її на гривню. Щобільше, були продані і валютні облігації внутрішньодержавної позики. За словами експерта, це свідчить про те, що навпаки створюється тиск на зміцнення гривні.

"Тут важливо, щоб НБУ продовжував формувати золотовалютні резерви. Адже у нас в цьому році великі виплати по кредитах. Щоб у разі змін кон'юнктури, була можливість згладити будь-які можливі негативні зрушення", - пояснив експерт.

Між тим аналітики Oxford Economics припускають, що середньорічний курс долара у 2021 році буде на рівні 28,4 грн за $1.

Водночас згідно з прогнозами фінансистів, курс долара в Україні до 2021 року коливатиметься в межах 27-29,5 грн за $1.