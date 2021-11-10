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Локдаун во Львове продлили, но частично откроют школы: что изменится

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Львов, Среда 10 ноября 2021 10:27
Локдаун во Львове продлили, но частично откроют школы: что изменится Фото: во Львове продлили локдаун (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

Жесткие карантинные ограничения во Львове продлили до 29 ноября. Однако, ученики 1-4 классов возвращаются за школьные парты.

Такое решение приняла городская комиссия по чрезвычайным ситуациям, сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Telegram-канал мэра Львова Андрея Садового.

С понедельника, 15 ноября, для учащихся 1-4 классов возобновляется очная форма обучения. Пока это решение касается только младшей школы, уточнил Садовой.

"Остальные карантинные ограничения продлеваются еще на 2 недели до 29 ноября", - сообщил он.

По его словам, медики отмечают, что карантинные меры позволяют стабилизировать стремительную динамику распространения вируса. Но пока еще рано говорить о спаде эпидемии.

"Следующую комиссию проведем в пятницу. Обсудим дальнейшие решения", - заявил он.

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