Локдаун у Львові продовжили, але частково відкриють школи: що зміниться

Жорсткі карантинні обмеження у Львові продовжили до 29 листопада. Втім, учні 1-4 класів повертаються за шкільні парти.

Таке рішення прийняла міська комісія з надзвичайних ситуацій, повідомляє РБК-Україна , посилаючись на Telegram -канал мера Львова Андрія Садового.

З понеділка, 15 листопада, для учнів 1-4 класів поновлюється очна форма навчання. Поки це рішення стосується лише молодшої школи, уточнив Садовий.

"Решта карантинних обмежень продовжуються ще на 2 тижні до 29 листопада", - повідомив він.

За його словами, медики відзначають, що карантинні заходи дають змогу стабілізувати стрімку динаміку поширення вірусу. Але поки ще зарано говорити про спад епідемії.

"Наступну комісію проведемо в п‘ятницю. Обговоримо подальші рішення", - заявив він.