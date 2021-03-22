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Локдаун во Львове продлили до 4 апреля

Новина українською → Львов, Понедельник 22 марта 2021 12:42
Локдаун во Львове продлили до 4 апреля Фото: люди в масках (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Юлия Струк

Мэр Львова Андрей Садовый сообщил, что локдаун в городе продлили до 4 апреля. Такое решение приняла Комиссия по чрезвычайным ситуациям Львова.

Об этом Садовый написал в своем Facebook.

"Комиссия по чрезвычайным ситуациям Львова приняла решение о продлении усиленного карантина до 4 апреля. За последние сутки в городские больницы поступило 63 больных. Выписали только 3 человека. Мы работаем над увеличением количества коек", - отметил глава города.

По его словам, было принято решение о развертывании временного госпиталя на базе помещений медицинского университета, которые они арендуют в Больнице скорой помощи.

"Обратились к Минздраву с просьбой внести детскую больницу на Орлика в перечень медучреждений, которые лечат детей, больных коронавирусом. Начинаем сотрудничество с Железнодорожной больницей. Они готовы принимать у себя больных, но город со своей стороны передаст им необходимое количество кислородных концентраторов", - проинформировал мэр.

Садовый подчеркнул, что кроме дополнительных кроватей, городские и областные больницы остро нуждаются в медицинских работниках.

"За последние 2 дня получили 350 обращений от врачей со всей Украины, которые готовы помочь в этой нелегкой борьбе. Сейчас разрабатываем механизм дополнительного премирования всех медиков, работающих с COVID-19", - написал он.

К тому же готовится отдельная программа поддержки бизнеса.

Напомним, 19 марта во Львове вступил в силу жесткий карантин. Местные власти приняли решение о введении ограничений локдауна из-за критической эпидобстановки.

Как писало РБК-Украина, с 1 апреля во Львове увеличат коечный фонд на 150 мест в Центре легочного здоровья.

Так, 20 марта Садовый обратился с просьбой о помощи ко всем имеющим медицинское образование, поскольку в области не хватает медработников.

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