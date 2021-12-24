UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Локдаун в китайском городе Сиань: чиновников наказали за недостаточную строгость карантина

Автор: Иванна Шовкун

В Китае наказали десятки чиновников, которые причастны к вспышке коронавируса в Сиане. Город-миллионник закрыли на локдаун.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой The Guardian.

Центральная комиссия по проверке дисциплины, сказала в пятницу, 24 декабря, что 26 чиновников коммунистической партии были наказаны за "недостаточную строгость в профилактике и борьбе со вспышкой COVID". Считают, что китайские чиновники не смогли контролировать вирус в своем регионе.

В частности, инспекции показали, что применялся слабый подход и нескоординированная реакция, которые препятствовали отслеживанию контактов в Сиане.

"Власти будут пресекать бюрократические вопросы в работе по борьбе с болезнями, такие как уклонение от ответственности, бездействие, перекладывание ответственности и негативное отношение к вещам", - сказал чиновник, отвечающий за партийную дисциплину.

Напомним, всех сотрудников Ватикана обязали вакцинироваться от COVID-19 или предоставить документы о выздоровлении. Такие меры решили предпринять, чтобы не допустить новой вспышки заболеваемости.

Читайте РБК-Украина в Google News
КитайКоронавирус