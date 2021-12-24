Локдаун в китайском городе Сиань: чиновников наказали за недостаточную строгость карантина

Центральная комиссия по проверке дисциплины, сказала в пятницу, 24 декабря, что 26 чиновников коммунистической партии были наказаны за "недостаточную строгость в профилактике и борьбе со вспышкой COVID". Считают, что китайские чиновники не смогли контролировать вирус в своем регионе.

В частности, инспекции показали, что применялся слабый подход и нескоординированная реакция, которые препятствовали отслеживанию контактов в Сиане.

"Власти будут пресекать бюрократические вопросы в работе по борьбе с болезнями, такие как уклонение от ответственности, бездействие, перекладывание ответственности и негативное отношение к вещам", - сказал чиновник, отвечающий за партийную дисциплину.