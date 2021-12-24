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Локдаун у китайському місті Сіань: чиновників покарали за недостатню суворість карантину

Автор: Іванна Шовкун

У Китаї покарали десятки чиновників, які причетні до спалаху коронавірусу в Сіані. Місто-мільйонник закрили на локдаун.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

Центральна комісія з перевірки дисципліни, сказала в п'ятницю, 24 грудня, що 26 чиновників комуністичної партії були покарані за "недостатню суворість у профілактиці та боротьбі зі спалахом COVID". Вважають, що китайські чиновники не змогли контролювати вірус у своєму регіоні.

Зокрема, інспекції показали, що застосовувався слабкий підхід та нескоординована реакція, які перешкоджали відстеженню контактів у Сіані.

"Влада буде блокувати бюрократичні питання у роботі щодо боротьби з хворобами, такі як ухилення від відповідальності, бездіяльність, перекладання відповідальності та негативне ставлення до речей", - сказав чиновник, який відповідає за партійну дисципліну.

Нагадаємо, всіх співробітників Ватикану зобов'язали вакцинуватися від COVID-19 або надати документи про одужання. Таких заходів вирішили вжити, щоб не допустити нового спалаху захворюваності.

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