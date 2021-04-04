Локдаун в Киеве ужесточится завтра: как будут ходить поезда

Завтра, 5 апреля, существенно ужесточится локдаун в Киеве вплоть до ограничений на общественном транспорте. При этом на движение поездов в столице и Киевской области это не повлияет.

Об этом говорится в сообщении на сайте "Укрзализныци" .

В компании отмечают, что до специального распоряжения комиссии по ТЭБ и ЧС ограничивать высадку и посадку пассажиров в Киеве и Киевской области не будут. Это означает, что расписание движения поездов дальнего следования и электричек остается в силе.

При этом "Укрзализныця" призывает пассажиров отправляться в поездки только в случае крайней необходимости и с обязательным соблюдением масочного режима. Отметим, ограничения по транспорту в "красной зоне" устанавливаются региональными комиссиями.