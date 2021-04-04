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Локдаун в Киеве ужесточится завтра: как будут ходить поезда

Новина українською → Киев, Воскресенье 04 апреля 2021 17:23
Локдаун в Киеве ужесточится завтра: как будут ходить поезда Фото: локдаун в Киеве не повлияет на движение поездов (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Завтра, 5 апреля, существенно ужесточится локдаун в Киеве вплоть до ограничений на общественном транспорте. При этом на движение поездов в столице и Киевской области это не повлияет.

Об этом говорится в сообщении на сайте "Укрзализныци".

В компании отмечают, что до специального распоряжения комиссии по ТЭБ и ЧС ограничивать высадку и посадку пассажиров в Киеве и Киевской области не будут. Это означает, что расписание движения поездов дальнего следования и электричек остается в силе.

При этом "Укрзализныця" призывает пассажиров отправляться в поездки только в случае крайней необходимости и с обязательным соблюдением масочного режима. Отметим, ограничения по транспорту в "красной зоне" устанавливаются региональными комиссиями.

Напомним, с 5 апреля общественный транспорт Киева будет перевозить только работников предприятий критической инфраструктуры по специальным пропускам. Такие ограничения продлятся до 16 апреля.

Ранее РБК-Украина расписало, как теперь будут пропускать в метро, контролировать, кто заходит в подземку, а также, изменится ли график ее работы.

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