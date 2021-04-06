Локдаун в Киеве: в метро закрыли часть вестибюлей (список)

В метрополитене Киева из-за введения жесткого карантина закрыли часть вестибюлей. С понедельника, 5 апреля, проезд в метро возможен только по спецпропускам.

Об этом на своей странице в Facebook написал начальник КП "Киевский метрополитен" Виктор Брагинский.

"В то же время есть определенные ограничения. Станции с одним вестибюлем работают в обычном режиме, станции с двумя и более вестибюлями работают на один", - указано в сообщении.

Он отметил, что КП работает в обычном графике, проход на станции осуществляется по спецпропускам.

Напомним, на проблему со спецпропусками в Киеве на общественный транспорт отреагировали в Офисе президента. Там настаивают на том, чтобы городская власть оперативно решила ситуацию с дефицитом пропусков.

Как писало РБК-Украина, до сих пор киевлянам не выдали все специальные пропуска, и были случаи, когда, например, медиков не пускали в общественный транспорт. В КГГА обещают раздать остальные пропуска в течение двух дней.