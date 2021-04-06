Локдаун в Киеве: в метро закрыли часть вестибюлей (список)

Он отметил, что КП работает в обычном графике, проход на станции осуществляется по спецпропускам.
"В то же время есть определенные ограничения. Станции с одним вестибюлем работают в обычном режиме, станции с двумя и более вестибюлями работают на один", - указано в сообщении.
Перечень вестибюлей, закрытых на вход и выход:
"Академгородок" - вестибюль №1 (со стороны ст. "Житомирская");
"Житомирская" - вестибюль №2 (со стороны ст. "Святошин");
"Святошин" - вестибюль №1 (со стороны ст. "Нивки");
"Нивки" - вестибюль №1 (со стороны ст. "Берестейская");
"Крещатик" - вестибюль №3 (по ул. Городецкого)
"Левобережная" - вестибюль №2 (со стороны ст. "Дарница")
"Дарница" - вестибюль №1 (со стороны ст. "Черниговская");
"Черниговская" - вестибюль №1 (с стороны ст. "Лесная)
"Лесная" - вестибюль №1 (со стороны ст. "Черниговская");
"Героев Днепра" - вестибюль №2 (в направлении г. Вышгород)
"Минская" - вестибюль №2 (со стороны ст. "Оболонь");
"Оболонь" - вестибюль №1 (со стороны ст. "Минская");
"Почайна" - вестибюль №1 (со стороны ст. "Оболонь");
"Контрактовая площадь" - вестибюль №2 (со стороны ст. "Тараса Шевченко");
"Васильковская" - вестибюль №2 (со стороны ст. "Выставочный центр");
"Ипподром" - вестибюль №1 (со стороны ст. "Выставочный центр");
"Теремки" - вестибюль №2 (в направлении выезда из города);
"Бориспольская" - вестибюль №1 (со стороны ст. "Вырлица");
"Харьковская" - вестибюль №2 (со стороны ст. "Вырлица");
"Позняки" - вестибюль №1 (со стороны ст. "Осокорки");
"Осокорки" - вестибюль №2 (со стороны ст. "Позняки");
"Выдубичи" - вестибюль №2 (со стороны ст. "Славутич");
"Золотые Ворота" - выход на ул. Владимирская.
Напомним, на проблему со спецпропусками в Киеве на общественный транспорт отреагировали в Офисе президента. Там настаивают на том, чтобы городская власть оперативно решила ситуацию с дефицитом пропусков.