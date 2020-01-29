Логвинскому присвоили пожизненный титул почетного члена ПАСЕ

Экс-нардепу Георгию Логвинскому присвоили пожизненный титул почетного члена Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ). Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Логвинского в Facebook.

"Очень признателен европейским коллегам, которые вчера присвоили мне высшую награду - пожизненный титул почетного члена ПАСЕ и медаль за заслуги перед Советом Европы", - написал он.

Логвинский также поблагодарил за поддержку украинской делегации в ПАСЕ и отметил, что продолжит отстаивать интересы Украины вне зависимости от должности.

"Это большая честь для меня, моих друзей и всех украинцев, которые все эти годы поддерживали нашу делегацию в борьбе за свободу и права человека. У нас было много побед и боев за последние пять лет, однако не зависимо от результата мы всегда с гордостью и с высоким достоинством защищали Украину и Европу. Я и дальше буду, вне зависимости от должностей, статусов и других регалий, бороться за интересы нашей страны во всех уголках света", - добавил экс-нардеп.

Напомним, Логвинский в 2017-2018 годах занимал должность вице-президента Парламентской ассамблеи Совета Европы. Как сообщал сам Логвинский, должность вице-президента и члена бюро ПАСЕ - самая высокая занимаемая должность на международной парламентской арене за всю историю Украины. Кроме того, в январе 2019 года Логвинский был избран вице-президентом юридического комитета ПАСЕ.