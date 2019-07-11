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Логвинский: ЗСТ с Израилем - это шаг к экономическому росту

Новости » Политика    11.07.2019 - 16:14
Логвинский: ЗСТ с Израилем - это шаг к экономическому росту
Фото: Георгий Логвинский (OpenUkraine.org)

Логвинский приветствует соглашение о свободной торговле с Израилем

Соглашение о зоне свободной торговли (ЗСТ) с Израилем станет шагом к экономическому росту наших стран. Об этом заявил народный депутат, кандидат от Радикальной партии Олега Ляшко Георгий Логвинский, передает РБК-Украина со ссылкой на его Facebook.

"Вчера мы с Олегом Ляшко пообещали премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху и главе Кнессета Израиля, что "дожмем" парламент и проголосуем за ратификацию зоны свободной торговли с Израилем. Уже сегодня "Сказали - сделали", - написал политик.

Логвинский отметил, что после ночной консультации по их инициативе соглашение внесли в повестку дня и проголосовали за него в целом.

"Это серьезный шаг экономического роста для наших стран. Это поддержка бизнеса, который сможет получить лучше сервис, ниже налоги и упрощенные процедуры при проведении внешнеэкономической деятельности. Решение многих государственных проблем состоит в слабости. Я рад, что сегодняшний шаг еще раз показал, что в украинском парламенте есть настоящие друзья, которые сделают все, чтобы наши страны были сильными! Поздравляю!", - прокомментировал Логвинский.

Напомним, сегодня Верховная рада поддержала за основу и в целом законопроект №0223 "О ратификации соглашения о свободной торговле между Кабинетом министров Украины и правительством государства Израиль". За документ после нескольких неудачных попыток проголосовали 230 нардепов.

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