Логвинский требует расследовать действия сотрудников НАПК

Бывший народный депутат Георгий Логвинский намерен обратиться к Национальному агентству по противодействию коррупции (НАПК) с требованием публичных извинений и расследования действий сотрудников агентства. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook экс-депутата.

"Недавно я перестал быть "коррупционером", к которым меня пыталось приписать НАПК. Так, доблестное Национальное агентство по противодействую коррупции (НАПК) составило на меня административный протокол за реагирование на жалобу адвоката (о, ужас!) на нарушение его прав сотрудниками НАБУ и САП", - написал Логвинский.

По его словам, жалобу на действия, в том числе, прокурора Сергея Козачины рассмотрел этот же Козачина. Нарушений в своих действиях прокурор не установил и сам же обратился в НАПК с жалобой на тех, кто на него жаловался, рассказал Логвинский.

Он отметил, что вместе с "соучастниками" из смежных органов прокурор не раз был фигурантом жалоб адвокатов и антикоррупционных расследований.

Экс-нардеп считает, что НАБУ, не обращая внимания на множественные разъяснения Верховной рады, совета адвокатов и других компетентных органов об отсутствии нарушений в действиях, старательно "отрабатывали заказ".

"В конце прошлого года, с информированием общества во всех СМИ, они доложили, что мужественно составили на меня протокол. Даже посчитали, что это нарушение века и входит в топ-5 их заслуг в 2018! Но вот засада - моя совесть и диплом юриста как-то совсем не были готовы проглотить это беззаконие. Суд длился долго, но я упорно ходил на все заседания лично, настаивая на соблюдении всех моих процессуальных прав, включая допрос свидетелей - авторов этих гениальных протоколов", - рассказал он.

"Полтора часа судебного допроса - и материалы для немедленного привлечения к уголовной ответственности уже самих псевдоборцов с коррупцией готовы, на основании моего заявления было открыто уголовное производство по "промышлявшим" этим делом лицам. Суд закрыл административное производство в отношении меня в связи отсутствием состава административного нарушения", - добавил Логвинский.

Сейчас экс-нардеп готовит обращение в НАПК с требованием публично принести извинения за подрыв репутации и провести служебное расследование в отношении своих сотрудников.

"Кстати, лица, причастные к этим преступлениям, проходят по разным эпизодам в других делах, включая преследование моего окружения и семьи; правда, они уверенно утверждают, что они "под серьезной крышей". "Кто их посадит - они же памятники" (с); но история показывает, что и памятники не вечны", - пишет Логвинский.

Он также обратился к генеральному прокурору с просьбой провести расследование в отношении причастных к указанному преступлению.

"Обращаюсь к генеральному прокурору: раз у нас нет "неприкасаемых" и слухи, что эти органы получили индульгенцию, неправдивы, прошу провести расследование и привлечь к уголовной ответственности лиц, причастных к этому преступлению, а также взять на контроль другие уголовные производства, объединенные единым умыслом - преследование, давление и дискредитация людей, которые на самых высоких уровнях в Украине и Европе отстаивают верховенство права", - заявил экс-нардеп.

Напомним, еще в 2018 году правозащитники направили обращение к руководителям Национального антикоррупционного бюро, Специализированной антикоррупционной прокуратуры и дипмиссий в Украине из-за незаконного политически мотивированного преследования Логвинского.