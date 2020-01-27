Логвинский: никаких подозрений мне не предъявлялось

Экс-народный депутат Украины Георгий Логвинский опроверг информацию о том, что детективы Национального антикоррупционного бюро Украины предъявили ему подозренния, отрицая, в том числе, все обвинения. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook экс-депутата.

"Официально заявляю, что никаких подозрений мне не предъявлялось и никаких следственных действий со мной не проводилось", - написал Логвинский.

По его мнению, действия НАБУ были незаконными, что подтверждается отказом ВАКС задержать фигурантов этого дела.

"О политическом мотиве преследований заявлено самыми авторитетными правозащитными организациями и людьми, которых справедливо считают "совестью нации", - добавил Логвинский.

Он также заявил, что правовые аспекты этого "дела" были неоднократно разъяснены многими юристами в области работы с ЕСПЧ.

"Но 28-летний "дефектив" НАБУ - бывший налоговик из Ровно - очевидно лучше знает о том, как нужно работать с международным судом, и какие решения должен выносить ЕСПЧ", - добавил политик.

По его мнению, юридическая логика детективов НАБУ состоит в том, что когда "государство отбирает имущество у частного лица - это доход государства, а попытки этого частного лица вернуть украденное имущество законными юридическими механизмами, включая обращения в международные и национальные суды - это покушение на завладение государственными средствам".

"Поэтому подавляющее большинство адвокатов и юристов, читавших это сообщение НАБУ, вообще не поняли где здесь состав. Я обязательно на днях уделю время для детального юридического разъяснения всех аспектов этой заказухи", - пишет Георгий Логвинский, добавляя, что все вышеперечисленное может быть или очередной "глупостью" со стороны НАБУ или "сознательная спланированная акция для дискредитации сотрудничества Украины с ЕСПЧ".

"Ведь вопиющая беззаконность конкретных действий НАБУ в этом деле уже взята на контроль на высоком международном уровне", - резюмировал Логвинский.